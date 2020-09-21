О требованиях РФ по Донбассу рассказал Фокин

Во вторник, 29 сентября, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонних переговорах по Донбассу Витольд Фокин прокомментировал требования России в урегулировании конфликта.

Он заявил, что "против лома нет приема".

Об этом он сказал на заседании комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Россия требует то, что именно записано в Минских договоренностях - провести выборы и здесь, извините, против лома нет приема", - сказал Фокин.

Кроме этого, ранее Фокин заявлял, что на Донбассе невозможно будет провести выборочную амнистию. По его мнению, она должна быть всеобщей, что не означает возможность избежать наказания для преступников, насильников и убийц.

Позже вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявил, что Кабинет министров готовит законопроектов о правосудии переходного периода, но амнистия не будет всеобщей.