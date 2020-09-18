Комитет заслушал Фокина и предлагает Раде обратиться к Зеленскому

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заслушал первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

По результатам заседания нардепы решили рекомендовать Раде обратиться к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Инициировать принятие Верховной радой постановления об обращении к президенту Украины, председателю СНБО Владимиру Александровичу Зеленскому по недопущению предательства национальных интересов Украины в ходе осуществления политико-дипломатических мер для прекращения продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины", - указано в решении комитета.

Его поддержали 10 членов комитета из 16.

По словам замглавы комитета Александра Качуры, суть указанного выше постановления заключается в том, что "Фокина признают государственным изменником".

"Хотя у нас нет решения суда, и осуждают его... Если нет решения суда в отношении господина Фокина и даже заявление никто не подавал... Это решение президента (по поводу продолжения работы Фокина в ТКГ, - ред.)", - сказал парламентарий и добавил, что Зеленскому и Фокину предстоит серьезный разговор.

Следует подчеркнуть, первый заместитель главы комитета Роман Лозинский заявил, что в постановлении не говорится конкретно о Витольде Фокине.

"В этом проекте решения не указано ни одной фамилии", - сказал нардеп.

Отметим, Фокин на заседании заявил, что пока не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Он воздерживается от таких определений.