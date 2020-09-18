Подробности заседания комитета с Фокиным рассказали в "Слуге народа"

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета по вопросам организации госвласти Александр Качура рассказал подробности заседания комитета с участием первого замглавы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

Нардеп заявил о неправомочности решения комитета об обращении к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Первый заместитель главы комитета Роман Лозинский ранее отмечал, что в постановлении не говорится конкретно о Фокине, однако Качура это отрицает.

"Фамилия есть там (Фокина, - ред.), у меня есть рабочие материалы... Постановления не существует никакого, потому что оно было принято с нарушением регламента, с нарушением закона. Для того чтобы было правомочным принятие решения, нужно, чтобы было 14 депутатов, а присутствовало 13", - пояснил нардеп.

Он рассказал, что сначала на заседании комитета было 16 парламентариев, а затем три вышли.

"Не имели права ставить на голосование. Затем второй вопрос - это секретарь. Секретаря заседания не было. Никто не вел протокол", - сказал Качура.

Замглавы комитета отметил, что вопроса о постановлении не было в повестке дня.

"Третье - у нас не было этого в повестке дня вопроса. Лозинский сказал, что это его инициатива как депутата, попросил поддержать, хотя по регламенту запрещено такое. Я уверен, это решение будет обжаловано в регламентный комитет", - подчеркнул депутат.

По мнению Качуры, вряд ли этот документ появится в сессионном зале.

"Пока решение не принято (по постановлению, - ред.), кворума не было, еще рано говорить, что обратился комитет. Потому что его даже не закрыли (заседание - ред.)", - добавил парламентарий.

Напомним, комитет по вопросам организации государственной власти сегодня заслушал Фокина и решил рекомендовать Раде обратиться к президенту Владимиру Зеленскому по поводу недопущения предательства национальных интересов Украины.