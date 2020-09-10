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События Вчера, 19:5687
Коронавирусом заразился Порошенко

Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заразился коронавирусом.

Он получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Получил положительный тест на Covid. Вовремя... За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее", - написал он.

Порошенко добавил, что с сегодняшнего дня будет лечиться дома.

"Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!", - написал он.

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, 7dniv, 7dnivinfo, Коронавирус  
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