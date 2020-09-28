Уничтожение истребителя Армении опровергла Турция

Заявления Армении о причастности турецкой авиации к уничтожению истребителя Су-25 в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности.
Анкара расценивает это как пропагандистскую уловку.
Об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Reuters.
"Утверждение, что Турция сбила армянский истребитель, абсолютно не соответствует действительности. Армения должна уйти с оккупированных территорий, а не прибегать к дешевым пропагандистским уловкам", - добавил он.
С таким же заявлением выступил начальник пресс-службы Министерства обороны Армении Вагиф Даргяхлы.
"Сообщение о якобы уничтожении принадлежащего Армении самолета Су-25 истребителем F-16 является ложью", - заявил он.