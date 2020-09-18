Открыть дело по факту растраты имущества ЗТМК нынешним руководством ВАКС обязал НАБУ

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту растраты имущества ООО "ЗТМК" в пользу третьих лиц и нанесения вреда предприятию в особо крупных размерах.

Об этом говорится в решении суда от 17 сентября по иску компании Tolexis Trading Limited, миноритарного собственника Запорожского титано-магниевого комбината.

В свою очередь, юристы компании отмечают, что ранее НАБУ безосновательно отказывалось рассматривать это заявление.

В своем заявлении компания Tolexis Trading Limited указывает на факты растраты имущества предприятия, совершенные нынешним руководством ООО "ЗТМК".

"Во-первых, появление фирмы-прокладки с правом получать на собственные банковские счета оплату за продукцию и другие поступления в пользу ООО "ЗТМК". В частности, с июня 2020 года адвокатское объединение "Премиум" согласно заключенного с ООО "ЗТМК" договора коммерческого представительства получило право получать оплату за проданную продукцию и другие поступление в пользу ООО "ЗТМК" на собственные банковские счета, а также получать комиссию в процентом соотношении от объема поступивших денег", - говорится в сообщении.

По мнению юристов компании, в результате заключения такого договора ЗТМК недополучает деньги от реализации продукции, а ЗТМК и его собственникам наносится прямой имущественный вред.

Кроме того, в заявлении Tolexis Trading Limited сказано, что с июля 2020 года ООО "ЗТМК" экспортирует титановую продукцию по ценам, которые существенно ниже рынка. В частности, сделки, заключенные нынешним руководством предприятия с предприятиями Tip Trade Industial Products GMBH (Германия) и ADM Metals GMBH (Германия) предполагают продажу по цене 3 тыс. долларов за тонну титановой губки, при рыночной цене почти в два раза выше. Для сравнения, весной 2020 года "ЗТМК" продавало аналогичную продукцию по цене 6,3-8 тыс. долларов за тонну.

Tolexis Trading Limited, как собственник миноритарного пакета ООО "ЗТМК" считает, что в результате продажи продукции по заниженным ценам ООО "ЗТМК" недополучило существенную часть доходов, а предприятия-посредники стали основными выгодополучателями.

По мнению заявителя, ущерб наносится как государству, которое владеет 51% ООО "ЗТМК", так и миноритарному акционеру ЗТМК компании Tolexis Trading Limited, владеющей 49% долей в ООО "ЗТМК".

Напомним, ЗТМК - единственный в Европе производитель губчатого титана. В ООО "ЗТМК" 51% уставного капитала принадлежит государству, 49% - частной компании Tolexis Trading Limited, входящей в холдинг Group DF.

29 мая Фонд государственного имущества Украины произвел смену генерального директора предприятия, уволив Владимира Сивака и назначив Сергея Лубенникова.