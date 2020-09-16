Нового эмира провозгласили в Кувейте

Сегодня, 29 сентября, наследный принц Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был провозглашен кувейтским правительством новым эмиром страны.
Кронпринц официально получит власть позднее после принятия присяги в парламенте.
Об этом сообщает The New York Times.
Как сообщается, до этого момента кронпринц занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией. Кроме того, шейх Наваф Аль-Сабах фактически руководил страной в период нахождения эмира Кувейта Сабаха Аль-Сабаха на лечении в США.