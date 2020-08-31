К переговорам с палестинцами на основе "мирного плана Трампа" готов Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности вести консультации об урегулировании конфликта с Палестиной.

При этом он отметил, что нормализация отношений между странами должна проходить на основе мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Я был бы готов вести переговоры на основе плана Трампа по окончательному завершению нашего конфликта с палестинцами", - сказал Нетаньяху.

Он также добавил, что не сомневается в том, что еще больше арабских стран "присоединятся к кругу мира".

"Расширение круга мира не сделает мир между Израилем и палестинцами менее вероятным, но оно сделает мир между Израилем и палестинцами более вероятным", - заявил Нетаньяху.