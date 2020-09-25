Одной области в Украине разрешили ослабить карантин

В Украине по состоянию на 30 сентября карантин ослабить разрешено в одном регионе.

Соответствует требованиям Министерства здравоохранения лишь Кировоградская область.

Соответствующие данные обнародовал Минздрав.

Так, почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 121,6 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 158,8, в Кировоградской области - 18,7.

Отметим, вчера сообщалось, что к ослаблению карантина не готов ни один регион страны.