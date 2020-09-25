Требования к качеству донорской крови установили в Украине

В Украине установили требования к качеству донорской крови.

Верховная рада одобрила в повторном втором чтении соответствующий законопроект №3648.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовал 251 парламентарий.

Он предусматривает создание Единого национального реестр доноров крови в рамках системы eHealth. В системе можно будет увидеть количество доноров по стране и их противопоказания.

После принятия закона донорство будет бесплатным и добровольным по лучшим мировым стандартам и в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

В документе прописано, что специальный орган будет лицензировать всех субъектов системы крови и проверять ее качество и безопасность; а Национальная служба здоровья будет компенсировать учреждениям здравоохранения расходы на приобретение крови и ее компонентов.

Кроме того, заготавливать компоненты крови для лечения частные компании смогут только на базе существующих коммунальных и государственных субъектов.