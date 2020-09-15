Мощный взрыв прогремел в Париже

В Париже прогремел мощный взрыв, он был слышен по всему городу и в ближайших пригородах.

Источник взрыва пока не установлен.

Об этом сообщает Reuters.

Отметим, на данный момент нет информации о том, где конкретно произошел взрыв и что стало его причиной.

Напомним, на прошлой неделе после сообщения о бомбе эвакуировали всех посетителей Эйфелевой башни в Париже. Полиция получила анонимный звонок о бомбе в самой башне, на время проверки вокруг нее установили периметр безопасности.

После нескольких часов проверок взрывчатку не обнаружили. В тот же день Эйфелева башня снова была открыта для посетителей.