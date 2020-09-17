Очередные незаконные выборы в оккупированном Крыму осудила Рада

Верховная рада Украины осудила очередные незаконные выборы в оккупированном Россией Крыму.

Речь идет о выборах 13 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Нардепы одобрили соответствующий проект постановления №4109.

"ВРУ заявляет протест в связи с очередным незаконным проведением 13 сентября российской оккупационной администрацией "выборов губернатора Севастополя" и "довыборов депутатов" в так называемый "государственный совет Республики Крым" и "Симферопольский местный совет", - указано в документе.

Парламент заявляет, что результаты этого незаконного голосования, как и результаты всех предыдущих так называемых выборов в оккупированном Крыму, являются ничтожными с юридической точки зрения, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

ВР обращается к членам парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций, которые этого еще не сделали, дать принципиальную оценку незаконным действиям РФ по организации и проведению этих "выборов", воздержаться от любых контактов с незаконными органами российской оккупационной администрации и ее представителями.

"Призывает демократические страны мира к укреплению усилий с целью прекращения оккупации Крыма, в частности к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию... в том числе расширению ограничительных мер, связанных с временной оккупацией АР Крым и города Севастополя", - подчеркивается в постановлении.