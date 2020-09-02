Из состава украинской делегации в ТКГ вывели Фокина

Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и уволен с должности первого заместителя главы делегации.

Соответствующее решение принял президент.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП заявили, что работа украинской делегации в Трехсторонний контактной группе продолжится на основе четкого понимания полного контроля Россией оккупированных территорий Украины.

Отметим, что вчера Фокин на заседании парламентского комитета заявил об отсутствии подтверждения того, что ведется война между Россией и Украиной.

У Зеленского заявили о необходимости вывести из Украины все незаконные вооруженные формирования, их военную технику, провести полную деоккупацию и вернуть Украине контроль над частью границы с Россией.