Из-за вспышки COVID-19 среди нардепов на карантин ушла Рада

Верховная рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди народных депутатов.

Парламентарии одобрили соответствующий проект постановления №4171.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовал 281 депутат Рады.

"Внести изменения в календарный план проведения четвертой сессии Верховной рады Украины девятого созыва... о работе в октябре 2020 года", - указано в постановлении.

В документе прописано, что 1, 2, 5-9 октября нардепы будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

"Неделя с 19 по 23 октября: 19 октября - работа с избирателями, 20 октября - пленарное заседание, 21, 22, 23 октября - работа с избирателями", - говорится в постановлении.

Напомним, ранее глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что парламент может уйти на карантин из-за роста числа народных депутатов, зараженных COVID-19. За последние несколько дней заболело до 10 человек как в сессионном зале, так и в Аппарате ВР.