Коронавирусные антирекорды прокомментировал Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал очередной антирекорд по коронавирусу в стране.
Он ожидает от контролирующих органов более активной разъяснительной работы с людьми.
Об этом он заявил на заседании правительства.
Он отметил, что в стране уже более 50% заполненных койкомест.
"Вчера в нашей стране, к сожалению, был новый антирекорд по количеству больных коронавирусом. Более 4 тысяч человек. Только в Харьковской области 549 новых случаев", - заявил он.
Шмыгаль отметил, что правительство специально подключило местные власти к мерам, связанным с контролем за соблюдением карантина.
"Ожидаю от Госпродпотребслужбы, от Министерства здравоохранения, от местной власти больше совместной работы, работы с людьми. Разъяснительной, комунакацийнои", - отметил он.