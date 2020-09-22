Коронавирусные антирекорды прокомментировал Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал очередной антирекорд по коронавирусу в стране.

Он ожидает от контролирующих органов более активной разъяснительной работы с людьми.

Об этом он заявил на заседании правительства.

Он отметил, что в стране уже более 50% заполненных койкомест.

"Вчера в нашей стране, к сожалению, был новый антирекорд по количеству больных коронавирусом. Более 4 тысяч человек. Только в Харьковской области 549 новых случаев", - заявил он.

Шмыгаль отметил, что правительство специально подключило местные власти к мерам, связанным с контролем за соблюдением карантина.

"Ожидаю от Госпродпотребслужбы, от Министерства здравоохранения, от местной власти больше совместной работы, работы с людьми. Разъяснительной, комунакацийнои", - отметил он.