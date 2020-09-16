Стандарт среднего образования утвердил Кабмин

Кабинет министров утвердил стандарт среднего образования.
Этот стандарт начнет действовать среднего образования Украины с 2022 года.
Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 30 сентября.
Государственный стандарт будет применяться с 1 сентября 2022 года к учащимся по двенадцатилетней программе обучения.
Документ определяет 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них:
- свободное владение государственным языком;
- способность общаться на иностранных языках;
- математическая и технологическая компетентность;
- инновационность и открытость к новым идеям;
- предприимчивость и финансовая грамотность;
- способность учиться на протяжении жизни.
"Обучение в базовой школе должно формировать личностный потенциал для дальнейшей самореализации ученика. Ключевые компетентности и сквозные умения, заложенные в этом документе, основаны на лучших практиках Европейского союза", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
При этом Минобразования должно до конца года разработать и утвердить образовательные программы для учащихся согласно новым стандартам.