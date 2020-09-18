Одно из ключевых требований МВФ выполнило правительство Украины

Кабинет министров Украины принял решение о реорганизации территориальных органов Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы, которые функционировали в качестве юридических лиц.

Они станут обособленными подразделениями этих ведомств.

Постановления приняты во время заседания правительства 30 августа.

Как отметил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина уже выполнила два структурных маяк программы сотрудничества с Международным валютным фондом. По его словам, речь идет о свободном рынке газа для населения и плане сокращения неработающих кредитов в государственных банках.

"Сегодня мы будем принимать постановления, являющиеся одним из структурных маяков сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о решении, которое позволит Государственной таможенной и налоговой службам начать работать как единым юридическим лицам. Теперь территориальные органы будут не отдельными юридическим лицами, а просто отдельными подразделениями центрального органа исполнительной власти", - сказал он.