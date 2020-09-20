На сотрудницу посольства США напали в Киеве

В Киеве сегодня в бессознательном состоянии обнаружили сотрудницу посольства Соединенных Штатов с травмой головы.

Женщину доставили в больницу, где она умерла.

Об этом сообщает полиция Киева.

Сотрудницу американского посольства нашли прохожие в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на улице Толбухина в Шевченковском районе столицы.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что напасть на женщину мог мужчина 30-40 лет с темными волосами, ростом 190-200 см. Нападавший, по данным полиции, был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Сейчас подозреваемого ищут.

"Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация", - добавили в полиции.