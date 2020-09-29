Применение своей авиации в Нагорном Карабахе отрицает Турция

Официальные заявления Армении о применении Азербайджаном турецкой авиации в конфликте в Нагорном Карабахе не соответствует действительности.

Эти заявления не основываются ни на каких доказательствах использования турецких самолетов или беспилотников.

Об этом заявили в Министерстве обороны Турции.

Турция утверждает, что заявления Армении являются всего-навсего "черной пропагандой".

"Эти заявления создают впечатление о том, что Турция является ни чем иным, как целью черной пропаганды. На самом деле эти утверждения никем серьезно не воспринимают, кроме их собственных сторонников", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, вчера Армения обвинила Турцию в прямой агрессии, сообщив об уничтожении истребителя СУ-25 турецкой авиацией. В результате атаки погиб пилот истребителя.

В Турции сразу же опровергли заявление Еревана, назвав его ложью. Анкара также призвала Армению убраться с оккупированных территорий Азербайджана.