 

Украину в "фактическом выходе" из минских соглашений обвинили в России

События Вчера, 23:3348
Украину в "фактическом выходе" из минских соглашений обвинили в России

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в "фактическом прекращении" выполнения минских договоренностей.

Таким образом Грызлов отреагировал на заявление Офиса президента в отношении Витольда Фокина.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".

"Мы фиксируем, что последние политические решения Киева направлены на продолжение агрессии против Донбасса. Постановление ВР о местных выборах, которое нарушает минские соглашения, так и не скорректировано", - отметил он.

Грызлов обвинил Украину в выходе из "Минска" из-за заявления ОП в отношении Фокина, в котором говорилось о том, что главной целью украинской делегации в ТКГ является возвращение всех временно оккупированных территорий исключительно на украинских условиях.

"Это принципиально противоречит самой основе минских соглашений", - подчеркнул он.

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Теги: news, новости, Украина, Грызлов, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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