В Нагорном Карабахе под обстрел попали журналисты из Франции

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе под обстрел попали два журналиста из Франции.

Их везут в больницу города Мартуни.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Центра информации и общественных связей правительства Армении Оганес Мовсисян.

По его словам, под обстрел попали журналисты французской газеты Le Monde. Двое из них ранены, по предварительным данным, оба являются гражданами Франции.

Кроме того, российский телеканал "Дождь" сообщил, что под обстрел в Мартуни попала группа иностранных журналистов, в том числе заместитель главреда "Дождя" Дмитрий Еловский и корреспонденты из Ливана. Перед самим обстрелом они записывали интервью с местными жителями, когда в нескольких десятках метрах от них произошли взрывы. Их эвакуировали в убежище.