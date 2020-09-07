 

О пожаре в Луганской области высказался Зеленский

События Сегодня, 15:2661
О пожаре в Луганской области высказался Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины не лучший год по поводу природных катаклизмов.

Правоохранители сейчас устанавливают причины пожара в Луганской области.

Об этом президент заявил на брифинге в Ровенской области.

Он отметил, что сейчас зарегистрировано уголовное производство по факту пожаров.

"Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров. Первое", - заявил он.

По его данным, техника к местам пожаров доезжает быстро. Он добавил, что пока не может назвать причину пожара в области.

Отметим, лесной пожар возник в Луганской области вчера вечером. По последним данным, пострадали 12 человек и 9 погибших. Около 120 человек эвакуированы. Кабмин пообещал выделить средства для пострадавших.

В штабе ООС заявили, что пожар в Луганской области возник в результате обстрелов боевиков с применением трассирующих пуль.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, Луганск, пожары  
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ

Новости по теме

Один из шести очагов пожаров ликвидировали в Луганской области
Один из шести очагов пожаров ликвидировали в Луганской области
Сегодня, 15:17
Уже 9 человек погибли в Луганской области в результате пожаров
Уже 9 человек погибли в Луганской области в результате пожаров
Сегодня, 12:44
Помощь пострадавшим из-за пожаров в Луганской области выделит Кабмин
Помощь пострадавшим из-за пожаров в Луганской области выделит Кабмин
Сегодня, 11:20
Уже пятый день тушат пожар в Луганской области
Уже пятый день тушат пожар в Луганской области
7-сен-2020, 10:17
В Луганской области при пожаре погиб человек
В Луганской области при пожаре погиб человек
3-сен-2020, 10:43

Последние новости

17:23
Политика
В Ужгороде на должность мэра претендует 22 кандидата, из них всего 9 ужгородцев
15:32
События
Эксплуатацию "Северного потока-2" разрешила Дания
15:30
События
Минздрав заявил что в Украине не было первой волны коронавируса
15:28
События
Зеленский объяснил рост случаев COVID-19 в Украине
15:26
События
О пожаре в Луганской области высказался Зеленский
15:24
События
У Путина отреагировали на обвинения Навального
15:23
События
Президент Армении заявил что Кавказ может стать новой Сирией
15:21
События
В Нагорном Карабахе под обстрел попали журналисты из Франции
15:17
События
Один из шести очагов пожаров ликвидировали в Луганской области
15:15
События
По поводу нарушения соглашения о Brexit ЕС уведомил Британию
15:14
События
В ВОЗ заявили что в Украине будет до 9 тысяч случаев коронавируса ежедневно
12:44
События
Уже 9 человек погибли в Луганской области в результате пожаров
11:20
События
Помощь пострадавшим из-за пожаров в Луганской области выделит Кабмин
11:04
События
Навальный заявил что за его отравлением стоит Путин
10:04
События
Коронавирусом заболел мэр Чернигова
10:00
События
В Карабахе продолжаются бои уже пятый день
09:57
События
На пожары в Луганской области отреагировали у Зеленского
09:56
События
О проблеме подкупа перед местными выборами рассказали эксперты
09:54
События
11 раз нарушили "тишину" боевики на Донбассе
09:53
События
Погоду в октябре спрогнозировал Укргидрометцентр

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 сентября 20205572
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 октября 20203408
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?1894
Условие переговоров с Азербайджаном назвала Армения488
Всю ночь длились бои между Арменией и Азербайджаном358
Движение по Южному мосту временно ограничат в Киеве352
О тысячных потерях Армении в ходе ночных боев заявил Азербайджан340

Досуг

Balmain — эксклюзивная французская мода
Balmain — эксклюзивная французская мода
Balmain — бренд, заслужил свое признание благодаря уникальному стилю, который объединил в себе элементы традиционного и современного дизайна.
Сегодня, 15:4155
Битумная черепица Акваизол - оптимальный вариант для смелых дизайнерских решений
Битумная черепица Акваизол - оптимальный вариант для смелых дизайнерских решений
Битумная черепица Акваизол - оптимальный вариант для смелых дизайнерских решений - Кровельная компания РУФ-АРТ.
Сегодня, 15:3560
Такой разный отдых в Египте
Такой разный отдых в Египте
Египет давно стал номером один в списке поклонников морского отдыха с восточной ноткой.
Сегодня, 15:0964
Секрет очищающих масок: зачем и как использовать
Секрет очищающих масок: зачем и как использовать
Самые дорогие кремы и сыворотки окажутся бесполезными, если наносить их на закупоренные поры. На чистоту кожи ежедневно покушается смесь из смога, пыли, пота, кожного сала, остатков косметики и других агрессивных факторов.
Вчера, 20:46175
Белое золото: особенности, виды украшений, уход
Белое золото: особенности, виды украшений, уход
Купить кольцо из белого золота ★ Как получают белое золото ⚡️ Какие украшения делают из белого золота ✔️ Как ухаживать за изделиями из белого золота.
Вчера, 15:01182
Букеты на День учителя: надежный сервис доставки цветов в Киеве
Букеты на День учителя: надежный сервис доставки цветов в Киеве
Букет на День Учителя - замечательный способ выразить свою признательность и почтение наставнику, вложившему в Вас своё время, эмоции и труд.
Вчера, 14:59163

События

Эксплуатацию "Северного потока-2" разрешила Дания
Эксплуатацию "Северного потока-2" разрешила Дания
Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" в своих водах.
Сегодня, 15:3265
Минздрав заявил что в Украине не было первой волны коронавируса
Минздрав заявил что в Украине не было первой волны коронавируса
В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что первой волны пандемии коронавируса в стране не было.
Сегодня, 15:3071
Зеленский объяснил рост случаев COVID-19 в Украине
Зеленский объяснил рост случаев COVID-19 в Украине
Увеличение количества заболеваний коронавирусом в Украине связано с началом политической активности накануне местных выборов.
Сегодня, 15:2870
О пожаре в Луганской области высказался Зеленский
О пожаре в Луганской области высказался Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины не лучший год по поводу природных катаклизмов
Сегодня, 15:2663
У Путина отреагировали на обвинения Навального
У Путина отреагировали на обвинения Навального
Кремль считает обвинения президента России Владимира Путина со стороны оппозиционера Алексея Навального в причастности к его отравлению безосновательными.
Сегодня, 15:2471
Президент Армении заявил что Кавказ может стать новой Сирией
Президент Армении заявил что Кавказ может стать новой Сирией
Ситуация в Нагорном Карабахе станет новой огромной проблемой.
Сегодня, 15:2371
7 Днів