Минздрав заявил что в Украине не было первой волны коронавируса

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что первой волны пандемии коронавируса в стране не было.

Власть пыталась предотвратить распространение и пиковый рост количества больных и это удалось.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире "Украинского радио".

Ляшко привел в пример Францию, Испанию, Германию и Великобританию, где четко прослеживаются первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тысяч случаев за сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тысяч новых случаев).

"У нас не было волны, а постепенный рост, с которым мы с системой здравоохранения справляемся. Поэтому первой волны как таковой у нас не было", - сказал он.

Он считает, что волна коронавируса - это когда есть пиковая загрузка до 10 тысяч, потом число падает до единичных случаев, и затем снова выходит на десятки тысяч в день.