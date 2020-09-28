Из-за ошибок переводчика Итальянский суд переслушает "признание" Маркива

Апелляционный суд Милана (Италия) переслушает показания Виталия Маркива в камере, в которых он якобы признался в убийстве итальянского журналиста.

Причиной такого решения стали ошибки, которые допускал переводчик.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Переводчик, который переводил показания Маркива и переводил результаты его прослушивания в камере, совершал ошибки. Переводы были неточными. И то, что прокуратура трактовала, как якобы признания Маркива в убийстве итальянца является не более чем домыслами", - сообщил Геращенко.

Он добавил, что это доказывает, что решение суда первой инстанции было основано на домыслах, предположениях и на неправильных толкованиях слов Маркива.

Напомним, в июле 2019 года суд Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Он был осужден якобы за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе. В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию.

Во вторник, 29 сентября, в Милане началось рассмотрение апелляции на решение по делу Маркива. Во время первого заседания защита попросила включить в дело новое расследование, которое доказывает непричастность Маркива к совершенному преступлению.