Пожар на КПП "Станица Луганская" частично повредил элементы инфраструктуры

В контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" из-за пожара частично повреждены элементы инфраструктуры.

Ситуацию осложняют сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Сейчас в контрольно-пропускном пункте уже частично повреждены элементы инфраструктуры. На место прибыли пожарные команды ГСЧС, с которыми пограничники принимают все меры для локализации возгорания. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра", - указано в сообщении.

Пограничники обращают внимание, что из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ временно приостановлен по решению командующего ООС. Гражданских лиц немедленно отвели на безопасное расстояние.