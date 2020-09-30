В тяжелом состоянии находится французкий журналист раненый во время обстрела в Нагорном Карабахе

Раненый во время обстрела в Нагорном Карабахе журналист французского издания Le Monde находится в тяжелом состоянии.

Сейчас его оперируют в медицинском центре Степанакерта.

Об этом сообщает Армянский единый информационный центр при правительстве Армении на странице в Facebook.

На происшествие уже отреагировал французский президент Эммануэль Макрон, пообещав вывезти пострадавших журналистов из зоны конфликта.

"Франция сделает все возможное для того, чтобы как можно скорее перевезти раненых французских журналистов из Карабаха", - заявил он.