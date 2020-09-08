Целая улица горит в Станице Луганской

Пожары в Луганской области достигли населенного пункта Станица Луганская на линии разграничения.

Там горят почти все дома на улице Донецкой.

Об этом говорится в сообщении Станично-Луганской РГА в Facebook.

Сообщается, что ситуация в Станице Луганской очень сложная. Тушение осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов улица Донецкая плотно обстреливалась боевиками. На сегодня там осталось много взрывоопасных предметов, которые детонируют из-за высокой температуры.

"Мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского", - говорится в сообщении.