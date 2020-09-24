Еще на две недели в "желтой зоне" остается Киев

В Украине обновили карантинное зонирование по эпидемической ситуации в регионах.

По итогам разделения Киев еще две недели будет находиться в "желтой зоне".

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Новое зонирование начнет действовать с полуночи понедельника, 5 октября.

Отметим, что в "желтой зоне" запрещено посещение социальных учреждений.

Кроме того, в Киеве будут действовать ограничения "зеленой зоны" - маски в помещениях, заполняемость в кинотеатрах не более 50% мест, перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.