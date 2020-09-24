Два города попали в "красную зону"

Согласно новому карантинному зонированию, к так называемой "красной зоне" в Украине отнесли два города.

В ней, как и неделей ранее, остался Тернополь.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС с 5 октября в "красной зоне" будут Тернополь и Канев Черкасской области.

По сравнению с предыдущим зонированием из "красной зоны" вышли Бережаны Тернопольской области.

С 00:00 5 октября в Тернополе будут действовать следующие ограничения: