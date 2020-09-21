Санкции против России за железнодорожное сообщение с Крымом ввел ЕС

Европейский союз согласовал персональные санкции против физических лиц и предприятий Российской Федерации за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.
Россия построила железную дорогу на оккупированный полуостров по Керченскому мосту.
Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Под санкции попали гендиректор "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов и замглавы "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин, а также компании "Крымская железная дорога", "Первая крымская страховая компания", Ленпромтранспроект и Дирекция строительства железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск.
По словам журналиста, санкции предусматривают заморозку активов и запрет на получение виз.
Отметим, введение санкций против России за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом блокировалось Кипром.