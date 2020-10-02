Шмыгаль заявил что ситуация с пожарами в Луганской области контролируемая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в Луганской области контролируемая.

Ветер, из-за которого распространялся огонь, затих.

Об этом Шмыгаль заявил на брифинге.

Он надеется, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

"Ситуация, на данный момент, контролируемая. Работа продолжается. Ветер стих. Есть облачность, уже нет такой температуры. Немножко дождь прошел", - отметил Шмыгаль.

Он считает, что причины пожара "не простые", потому что пожар "странно" развивался.

"30 следственных групп работают сегодня на объектах, пострадавших в результате пожара. Работа будет проведена оперативно. Буквально на следующей неделе правительство получит уже от областной администрации данные, согласно которым мы будем возмещать средства всем пострадавшим", - заявил он.