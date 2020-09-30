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События Сегодня, 15:2076
Оказание военной помощи Азербайджану или Армении исключил Аваков

Украина в конфликте в Нагорном Карабахе не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон.

Официальный Киев не будет вмешиваться в войну Азербайджана и Армении.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной", - отметил Аваков.

Отметим, вчера нардеп от "Слуги народа" Людмила Марченко заявила, что Украина "не пройдет мимо" оказания военной помощи Азербайджану, если возникнет необходимость.

"Украина готова на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - сказала Марченко, которая отвечает за межпарламентские связи с Баку.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

С точки зрения международного права Нагорный Карабах является автономным регионом Азербайджана, который несколько десятков лет оккупирован Арменией. Сейчас между армиями обеих стран уже шестой день идут боевые действия, стороны несут потери в живой силе и военной технике, также сообщается о жертвах среди мирного населения.

Армения заявляет о готовности начать переговоры с Азербайжданом, но Баку не видит в них смысла, поскольку требует вывести ее войска из Нагорного Карабаха.

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