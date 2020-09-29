О состоянии Трампа после заражения коронавирусом рассказал врач

Врач президента США Дональда Трампа Шон Конли рассказал о состоянии здоровья американского лидера.

Сегодня стало известно, что он заразился коронавирусом.

Об этом сообщает AP.

Врач ожидает, что президент продолжит выполнять свои обязанности без сбоев.

"Президент и первая леди в настоящее время чувствуют себя хорошо и планируют оставаться дома в Белом доме во время своего выздоровления", - заявил он.

Отметим, сегодня утром Трамп написал на своей странице в Facebook, что у него и его жены подтвердили коронавирус. Они вместе пошли на самоизоляцию.

COVID-19 заразилась советник Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала президента США на дебаты с Джо Байденом.