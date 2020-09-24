Полиция открыла дело в связи с взрывом на территории ВАКС

По факту взрыва на территории Высшего антикоррупционного суда Украины полиция открыла уголовное производство.
Дело квалифицировали как хулиганство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению лиц, причастных к правонарушению.
Напомним, в ночь на 1 октября во внутреннем дворе ВАКС произошел взрыв.
ВАКС расценило произошедшее как факт вмешательства в деятельность суда в опасный для жизни и здоровья людей способ, направленного на воспрепятствование выполнения служебных обязанностей судьями.