Полиция открыла дело в связи с взрывом на территории ВАКС

По факту взрыва на территории Высшего антикоррупционного суда Украины полиция открыла уголовное производство.

Дело квалифицировали как хулиганство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

Напомним, в ночь на 1 октября во внутреннем дворе ВАКС произошел взрыв.

ВАКС расценило произошедшее как факт вмешательства в деятельность суда в опасный для жизни и здоровья людей способ, направленного на воспрепятствование выполнения служебных обязанностей судьями.