О сотрудничестве с Microsoft договорилась Минцифра

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Microsoft в рамках проекта "Государство в смартфоне".

Сотрудничество с Microsoft поможет отцифровать все государственные услуги.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Как рассказали в ОП, меморандум предусматривает создание на территории Украины облачной инфраструктуры Microsoft Azure и Office 365. Минцифра планирует перевести сервисы "Дія 2.0" на облачные сервисы Azure.

Кроме того, в рамках сотрудничества с Microsoft правительство планирует в течение трех лет привлечь к программе более 100 тысяч опытных ИТ-специалистов.

"Цель меморандума - использовать этот потенциал, чтобы сделать Украину лучшим местом для жизни и помочь украинским компаниям стать более конкурентными благодаря обеспечению доступности последних технологий", - отметил гендиректор представительства Microsoft в Украине Ян Петер Де Йонг.