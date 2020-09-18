Работать в Беларуси продолжит посол Украины

Украина не будет уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске.

Посол Украины продолжит свою работу в Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC Украина.

По его мнению, оснований для ухудшения дипломатических отношений пока нет.

"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией", - отметил министр.

Однако из официальных контактов, по словам Кулебы, останется только "окно коммуникации" через МИД.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси отношения между странами резко ухудшились, официальный Киев не признает легитимность Александра Лукашенко.