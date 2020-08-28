 

Трампа госпитализировали

События Сегодня, 10:0525
Трампа госпитализировали

Президента США Дональда Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус.

Он был доставлен в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Об этом сообщает BBC News.

У Трампа появились "легкие симптомы" Covid-19 в четверг после того, как он сообщил, что он и его жена отправились на карантин поздно вечером в среду.

"В качестве меры предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в (военном госпитале) имени Уолтера Рида на протяжении нескольких последующих дней", - заявили в Белом доме.

Врач накануне сообщил, Трамп он чувствовал себя "усталым, но в хорошем настроении".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Трамп, США, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ

Новости по теме

О состоянии Трампа после заражения коронавирусом рассказал врач
О состоянии Трампа после заражения коронавирусом рассказал врач
Вчера, 15:27
Коронавирусом заразилась советница президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс
Коронавирусом заразилась советница президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс
Вчера, 10:15
Официально кандидатом в президенты США стал Трамп
Официально кандидатом в президенты США стал Трамп
28-авг-2020, 09:38
Умер младший брат президента США Дональда Трампа Роберт
Умер младший брат президента США Дональда Трампа Роберт
16-авг-2020, 09:09
Во время брифинга Трампа стреляли у Белого дома
Во время брифинга Трампа стреляли у Белого дома
11-авг-2020, 09:34

Последние новости

10:20
События
На МКС ракету Antares, частично изготовленную в Украине отправила NASA
10:05
События
Трампа госпитализировали
09:47
События
Работать в Беларуси продолжит посол Украины
Вчера, 2020-10-02
21:19
События
О сотрудничестве с Microsoft договорилась Минцифра
19:55
События
Главред одного из изданий в России подожгла себя возле здания МВД
18:54
События
Полиция открыла дело в связи с взрывом на территории ВАКС
17:20
Политика
В Брюссель на саммит Украина-ЕС поедет Зеленский
17:18
События
В силу вступил приговор Януковичу
17:15
События
На дальнейшее наступление Азербайджана в Карабахе надеется Эрдоган
15:27
События
О состоянии Трампа после заражения коронавирусом рассказал врач
15:24
События
Коронавирусом заболел Коболев
15:23
События
Армию в полную боевую готовность привела Армения
15:20
События
Оказание военной помощи Азербайджану или Армении исключил Аваков
13:02
События
Шмыгаль не исключает умышленных поджогов в Луганской области
13:00
События
Об ударе азербайджанским "Смерчем" по городу в Карабахе заявила Армения
12:58
События
Шмыгаль заявил что ситуация с пожарами в Луганской области контролируемая
12:53
События
Закачку газа на хранение в украинские ПХГ начала Молдова
11:18
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 2 Октября
11:15
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (02.10.20)
11:09
События
Суммы компенсаций жертвам пожаров в Луганской области назвал Шмыгаль

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 октября 20205213
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 октября 20203456
В Карабахе продолжаются бои уже пятый день521
Зоны карантина обновила Украина374
Коронавирусные антирекорды прокомментировал Шмыгаль295
Стандарт среднего образования утвердил Кабмин289
Об авиаударах Азербайджана в Карабахе заявила Армения285

Досуг

Керамическая плитка: ключевые преимущества
Керамическая плитка: ключевые преимущества
Среди самых распространенных материалов для облицовки стен и пола внутренних и внешних помещений является керамическая плитка. Она выполняет не только эстетическую роль, но также защищает поверхности практически от любого внешнего воздействия.
Вчера, 21:00130
Користь хлорофілу: як розробити унікальний раціон
Користь хлорофілу: як розробити унікальний раціон
Хлорофіл є одним із найважливіших елементів для рослинного та всього біологічного світу. Саме цей пігмент рослин відповідає за фотосинтез – процес перетворення неорганічних речовин на органічні за участю сонячного світла.
Вчера, 11:11136
Офтальмологический центр: сервис, которому доверяют пациенты
Офтальмологический центр: сервис, которому доверяют пациенты
Офтальмология – область медицины, занимающаяся углубленным изучением глаза и его функциональных возможностей. Сегодня данная область стремительно развивается, так как потребности людей в коррекции зрения и других аналогичных процедурах растут с каждым годом. Однако для решения проблем,
1-окт-2020, 23:43181
Balmain — эксклюзивная французская мода
Balmain — эксклюзивная французская мода
Balmain — бренд, заслужил свое признание благодаря уникальному стилю, который объединил в себе элементы традиционного и современного дизайна.
1-окт-2020, 15:41187
Битумная черепица Акваизол - оптимальный вариант для смелых дизайнерских решений
Битумная черепица Акваизол - оптимальный вариант для смелых дизайнерских решений
Битумная черепица Акваизол - оптимальный вариант для смелых дизайнерских решений - Кровельная компания РУФ-АРТ.
1-окт-2020, 15:35205
Такой разный отдых в Египте
Такой разный отдых в Египте
Египет давно стал номером один в списке поклонников морского отдыха с восточной ноткой.
1-окт-2020, 15:09200

События

На МКС ракету Antares, частично изготовленную в Украине отправила NASA
На МКС ракету Antares, частично изготовленную в Украине отправила NASA
На космодроме "Уоллопс Айленд" в штате Вирджиния, США, ночью запустили ракету-носитель Antares.
Сегодня, 10:205
Трампа госпитализировали
Трампа госпитализировали
Президента США Дональда Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус.
Сегодня, 10:0529
Работать в Беларуси продолжит посол Украины
Работать в Беларуси продолжит посол Украины
Украина не будет уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске.
Сегодня, 09:4735
О сотрудничестве с Microsoft договорилась Минцифра
О сотрудничестве с Microsoft договорилась Минцифра
Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Microsoft в рамках проекта "Государство в смартфоне".
Вчера, 21:19122
Главред одного из изданий в России подожгла себя возле здания МВД
Главред одного из изданий в России подожгла себя возле здания МВД
В Российской Федерации главный редактор интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя возле офиса регионального Главного управления МВД в Нижнем Новгороде.
Вчера, 19:55130
Полиция открыла дело в связи с взрывом на территории ВАКС
Полиция открыла дело в связи с взрывом на территории ВАКС
По факту взрыва на территории Высшего антикоррупционного суда Украины полиция открыла уголовное производство. 
Вчера, 18:54135
7 Днів