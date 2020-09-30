Одно из требований МВФ выполнила Украина

Государственная налоговая служба Украины создала территориальные органы, как ее обособленные подразделения.

Соответствующий приказ подписан главой ГНС Алексеем Любченко и согласован с министром финансов Сергеем Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Обеспечение функционирования ГНС в формате единого юридического лица является одной из приоритетных задач, определенных для ДПС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ", - отметил Любченко.

В дальнейшем Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юридических лиц).

Напомним, 30 сентября Кабинет министров Украины принял решение о реорганизации территориальных органов Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы юридических лиц. Они станут обособленными подразделениями этих ведомств. Реорганизация является одним из структурных маяков МВФ.