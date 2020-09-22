В больницах более половины коек занято пациентами с COVID-19

С коронавирусом в Украине с каждым днем госпитализируют все больше пациентов.

На данный момент заполнено уже более 50% койко-мест по всей стране.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на сегодня в больницах с коронавирусом находятся 16 076 человек.

"Эта цифра увеличивается каждый день… Это говорит о том, что количество людей с протеканием болезни в тяжелой или средне-тяжелой форме растет… У нас заполняются койко-места, на сегодня это 53,9% в целом по Украине", - заявил Степанов.

Он также добавил, что в связи с этим подписал распоряжение о введении еще пяти больниц в разных регионах в перечень тех, которые принимают пациентов с COVID-19.