Коронавирус выявили у главы избирательного штаба Трампа

Вслед за позитивным тестом на коронавирус у президента США Дональда Трампа диагноз подтвердился у главы его избирательного штаба Билла Степиена.

Он намерен контролировать кампанию, находясь на карантине.

Об этом пишет Politico.

Сообщается, что накануне у Степиена были легкие симптомы гриппа, после чего был получен позитивный результат теста на COVID-19. Он сохранит контроль над компанией, работая удаленно, но ожидается, что курировать штаб Трампа будет заместитель Степиена Джастин Кларк.

Politico отмечает, что эти новости приходят в опасный для Трампа момент, поскольку его рейтинг отстает от рейтинга Джо Байдена и уходит время, чтобы наверстать упущенное.