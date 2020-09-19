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События Сегодня, 13:4960
Защитный барьер от наводнения впервые поднимает Венеция

Венеция впервые задействует систему защиты от наводнений Mose.

Сеть из 78 ярко-желтых барьеров на входе в венецианскую лагуну начала подниматься со дна моря за три часа до запланированного пика прилива.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что прилив, вызванный сильным ветром и проливными дождями, достигнет 130 см, что значительно ниже разрушительного 187-сантиметрового наводнения, обрушившегося на Венецию в ноябре прошлого года, но достаточно, чтобы оставить низменные районы глубоко под водой.

Официальные лица надеются, что система защиты от наводнений стоимостью в несколько миллиардов евро Mose смягчит надвигающийся шторм.

Спроектированный в 1984 году Mose должен был вступить в строй в 2011 году, но этот проект страдает от проблем, характерных для многих крупных итальянских строительных программ - коррупции, перерасхода средств и длительных задержек.

Наконец, в июле барьер прошел испытания, и инженеры сочли, что он готов к использованию в плохую погоду.

Наводнения в Венеции, по-итальянски acqua alta, вызваны сочетанием факторов, усугубляемых изменением климата - от повышения уровня моря и необычно высоких приливов до оседания грунта, что привело к понижению уровня земли в городе.

После ввода в эксплуатацию система Mose будет предназначена для защиты Венеции от приливов до 3 метров, что намного превышает текущие рекорды, но некоторые эксперты опасаются, что она будет поглощена подъемом уровня моря, предсказанным недавними моделями изменения климата.

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Теги: news, новости, Украина, Венеция, 7dniv, 7dnivinfo, наводнение  
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