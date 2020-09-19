 

На Францию обрушился шторм "Алекс"

События Сегодня, 13:5163
На Францию обрушился шторм "Алекс"

Юго-восточная часть Франция оказалась под ударом шторма "Алекс".

На сегодня известно о девяти пропавших без вести, также в регионе обесточены тысячи домов.

Об этом пишет Euronews.

Сообщается, что сегодня около 850 спасателей развернули в регионе Приморские Альпы для поисков девятерых пропавших, среди которых тоже есть спасатели, и помощи местным жителям.

Также сообщается, что с тех пор, как шторм "Алекс" обрушился на побережье в четверг, по всей стране прошел проливной дождь. Особенно пострадали Бретань на северо-западе и Лазурный берег на юго-востоке. Местная метеорологическая служба подчеркнула, что сохраняется угроза повышения воды в реках.

 

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Теги: news, новости, Украина, Шторм, Франция, 7dniv, 7dnivinfo  
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