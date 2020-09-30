Условие для переговоров по Нагорному Карабаху назвали в Армении

Первоочередной задачей Армении является остановка внешней агрессии и защита населения Нагорного Карабаха.

Только после прекращения агрессии можно будет говорить о начале переговоров с Азербайджаном.

Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

"В нынешней ситуации широкомасштабной агрессии могу с уверенностью сказать, что народ Нагорного Карабаха не отступит", - подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе случилось обострение в конфликте Армении и Азербайджана. Азербайджанская армия перешла в контрнаступление в Нагорном Карабахе, беря под контроль оккупированные Арменией населенные пункты. Бои между сторонами конфликта продолжаются до сих пор.