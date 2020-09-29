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События Сегодня, 17:3385
С двусторонним воспалением легких госпитализирован Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко госпитализирован с двусторонним воспалением легких.

Ранее он получил положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщила его жена Марина Порошенко.

По ее словам, на сегодня коронавирусом болеет сам Порошенко и одна из их дочерей.

"Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, у него сильная воля и он демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко соблюдает прописанный протокол лечения", - отметила Марина Порошенко.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Порошенко заболел коронавирусом, у него был положительный тест на COVID-19. Он также завлял, что будет лечиться дома.

"Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", - написал он в своем Facebook.

На сегодня помимо Порошенко болеют еще несколько народных депутатов. В частности, представитель "Слуги народа" Жан Беленюк и глава партии "Голос" Кира Рудык.

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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