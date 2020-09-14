После обстрела возле Марьинки боевики придерживаются режима "тишины"

С начала 3 октября российско-оккупационные силы только один раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Перемирие боевики нарушили вблизи Марьинки.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

По состоянию на сейчас, как утверждают в штабе, ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется украинскими подразделениями. После обстрела возле Марьинки оккупационные силы режим прекращения огня не нарушали.

В результате вражеской провокации украинские военнослужащие не пострадали.