После обстрела возле Марьинки боевики придерживаются режима "тишины"

С начала 3 октября российско-оккупационные силы только один раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Перемирие боевики нарушили вблизи Марьинки.
Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.
По состоянию на сейчас, как утверждают в штабе, ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется украинскими подразделениями. После обстрела возле Марьинки оккупационные силы режим прекращения огня не нарушали.
В результате вражеской провокации украинские военнослужащие не пострадали.