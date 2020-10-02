Ввод миротворцев РФ в Нагорный Карабах готова обсудить Армения

Армения готова к обсуждению вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах, где продолжаются боевые действия с Азербайджаном.

Введение миротворцев могут обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ.

Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ", - подчеркнул он.

Напомним, на этой неделе в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Азербайджанские войска перешли в наступление с целью прекращения армянской оккупации. В Ереване наступление Азербайджана назвали объявлением войны всему армянскому народу.