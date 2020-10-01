Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 октября 2020

В Украине по состоянию на утро 4 октября 2020 - 226 462 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 4140 новых случаев в сутки.
Умерло 4397 человек (+44 летальных случая подтверждено в сутки).
Выздоровело - 100107 (+1 370).
До сих пор болеют: 121958.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 24450 человек инфицированы за все время (+407 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Львовская область - 21 194 (+162).
3. Харьковская область - 20 518 (+414).
4. Черновицкая область - 15123 (+157).
5. Одесская область - 14539 (+160).
6. Тернопольская область - 14 295 (+128).
7. Ивано-Франковская область - 14 232 (+139).
8. Ровенская область - 13 107 (+151).
9. Закарпатская область - 10 168 (+63).
10. Киевская область - 9752 (+161).
11. Волынская область - 8591 (+136).
12. Днепропетровская область - 6931 (+212).
13. Хмельницкая область - 6801 (+154).
14. Житомирская область - 6749 (+281).
15. Винницкая область - 6716 (+162).
16. Сумская область - 5171 (+263).
17. Черниговская область - 4595 (+77).
18. Запорожская область - 4507 (+106).
19. Черкасская область - 4480 (+50).
20. Донецкая область - 4187 (+323).
21. Николаевская область - 3650 (+160).
22. Полтавская область - 2812 (85).
23. Херсонская область - 1427 (+87).
24. Луганская область - 1288 (+81).
25. Кировоградская область - 1179 (+21).