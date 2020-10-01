Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 октября 2020

В Украине по состоянию на утро 4 октября 2020 - 226 462 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 4140 новых случаев в сутки.

Умерло 4397 человек (+44 летальных случая подтверждено в сутки).

Выздоровело - 100107 (+1 370).

До сих пор болеют: 121958.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев - 24450 человек инфицированы за все время (+407 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).

2. Львовская область - 21 194 (+162).

3. Харьковская область - 20 518 (+414).

4. Черновицкая область - 15123 (+157).

5. Одесская область - 14539 (+160).

6. Тернопольская область - 14 295 (+128).

7. Ивано-Франковская область - 14 232 (+139).

8. Ровенская область - 13 107 (+151).

9. Закарпатская область - 10 168 (+63).

10. Киевская область - 9752 (+161).

11. Волынская область - 8591 (+136).

12. Днепропетровская область - 6931 (+212).

13. Хмельницкая область - 6801 (+154).

14. Житомирская область - 6749 (+281).

15. Винницкая область - 6716 (+162).

16. Сумская область - 5171 (+263).

17. Черниговская область - 4595 (+77).

18. Запорожская область - 4507 (+106).

19. Черкасская область - 4480 (+50).

20. Донецкая область - 4187 (+323).

21. Николаевская область - 3650 (+160).

22. Полтавская область - 2812 (85).

23. Херсонская область - 1427 (+87).

24. Луганская область - 1288 (+81).

25. Кировоградская область - 1179 (+21).