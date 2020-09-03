У трех сенаторов в США обнаружен коронавирус

В США у трех сенаторов-республиканцев обнаружили коронавирус.

Если они не смогут присутствовать на публичных мероприятиях, то под вопросом окажется утверждение Эми Барретт на должность судьи Верховного суда.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Сенатор от Висконсина Рон Джонсон - третий сенатор-республиканец, подтвердивший на днях факт заражения. У Майка Ли из Юты и Тома Тиллиса из Северной Каролины обнаружили коронавирус после посещения церемонии номинирования кандидатуры Эми Кони Барретт в Верховный суд.

Джонсон не присутствовал на мероприятии, которое прошло 26 сентября, однако он общался с Ли и Тиллисом на традиционном обеде членов фракции Республиканской партии.

3 октября лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл объявил, что пленарных заседаний не будет до 19 октября, сенаторы продолжат работу в комитетах.

Как считают в телекомпании, эта ситуация ставит под сомнение стремление республиканцев утвердить кандидатуру Барретт до президентских выборов, назначенных на 3 ноября. В верхней палате американского парламента у Республиканской партии 53 голоса, у Демократической - 47.