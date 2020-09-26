Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования Украины по Донбассу уже готов

У международных партнеров не возникает сомнений относительно позиции Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Ермак подчеркнул, что финальным этапом этого плана является проведение местных выборов в ОРДЛО на основании украинского законодательства и норм Копенгагенской конвенции.

"Сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. У этого плана в конце есть то, чего так хочет украинский народ, и чего, надеюсь, ждут все прогрессивные страны и наши партнеры, и чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные, их семьи", - заяви Ермак.

По его словам, осталось только получить ответ от визави. При этом он не раскрывал детали мирного плана.