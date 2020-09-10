Застраховать учителей на случай болезней хочет Зеленский

Президент Владимир Зеленский предлагает застраховать учителей школ на случай заболевания.

По его словам, это будет показателем того, что о них заботятся.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поручил правительству обеспечить достойные условия труда для учителей.

"Учитель - сложная и важная профессия, он или она не может делать скидку на то, что происходит вне школы, в личной жизни. Он должен быть всегда собранным и всегда на страже безопасности и развития детей. Мы хотим бороться за образование, хотим помогать", - заявил глава государства.

Зеленский хочет застраховать учителей, так как они находятся в зоне риска.

"Надо подумать над страхованием для них, чтобы они понимали, что мы заботимся о них, чувствовали себя в безопасности", - подчеркнул Зеленский.